Циципас сравнил Джоковича с машиной «Формулы-1»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к сербу Новаку Джоковичу. Вчера, 15 мая, Циципас проиграл лидеру рейтинга АТП в финале турнира в Риме.

«Новак — великий чемпион. Я очень уважаю его. Я понимаю и поддерживаю все его решения, даже те, что были в прошлом. Он машина «Формулы-1», любая деталь может нарушить его ритм. Он следит за тем, чтобы все было приближено к совершенству», — сказал Стефанос на пресс-конференции.

В финале серб обыграл грека со счетом 6:0, 7:6. Джокович выиграл 1001-й матч в карьере и завоевал 87-й титул.