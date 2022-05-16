Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:25

Циципас сравнил Джоковича с машиной «Формулы-1»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к сербу Новаку Джоковичу. Вчера, 15 мая, Циципас проиграл лидеру рейтинга АТП в финале турнира в Риме.

«Новак — великий чемпион. Я очень уважаю его. Я понимаю и поддерживаю все его решения, даже те, что были в прошлом. Он машина «Формулы-1», любая деталь может нарушить его ритм. Он следит за тем, чтобы все было приближено к совершенству», — сказал Стефанос на пресс-конференции.

В финале серб обыграл грека со счетом 6:0, 7:6. Джокович выиграл 1001-й матч в карьере и завоевал 87-й титул.

Теннис
Новак Джокович
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в обновленном рейтинге ATP
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости