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Хачанов сыграет с Циципасом во втором круге турнира в Дубае

Руслан Минаев

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира серии ATP 500 в Дубае.

Четвертый «сеяный» на турнире победил итальянца Лоренцо Сонего в первом круге — 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 39 минут.

Во втором круге Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3

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Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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