Хачанов сыграет с Циципасом во втором круге турнира в Дубае
Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира серии ATP 500 в Дубае.
Четвертый «сеяный» на турнире победил итальянца Лоренцо Сонего в первом круге — 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 39 минут.
Во втором круге Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3
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