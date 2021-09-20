Циципас согласился вакцинироваться от коронавируса
16:20
Греческий теннисист Стефанос Циципас изменил свою точку зрения по поводу вакцинации от коронавируса.
«Я точно вакцинируюсь от коронавируса в этом году. Это позволит мне вести нормальный образ жизни. Никогда не выступал за или против вакцинации, потому что не являюсь врачом и у меня может не быть обоснованной позиции по этому вопросу», — приводит слова Циципаса Ekathimerini со ссылкой на Antenna TV.
Ранее теннисист заявлял, что не будет вакцинироваться от коронавируса, пока процедура не станет обязательной для участия в соревнованиях.
На минувшем US Open грек дошел до третьего круга, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
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