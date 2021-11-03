Циципас снялся с турнира Masters в Париже из-за травмы
19:27
Третья ракетка мира Стефанос Циципас снялся с матча второго круга турнира в Париже против Алексея Попырина из-за травмы.
В первом сете при счете 2:4 грек отказался от продолжения борьбы из-за проблем с правым локтем. Встреча продлилась 27 минут.
Следующим соперником Попырина станет австралиец Джеймс Дакуорт.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия, LL) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 4:2 отказ 2-го игрока.
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