Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Циципас снялся с турнира Masters в Париже из-за травмы

19:27
Теги:

Третья ракетка мира Стефанос Циципас снялся с матча второго круга турнира в Париже против Алексея Попырина из-за травмы.

В первом сете при счете 2:4 грек отказался от продолжения борьбы из-за проблем с правым локтем. Встреча продлилась 27 минут.

Следующим соперником Попырина станет австралиец Джеймс Дакуорт.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия, LL) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 4:2 отказ 2-го игрока.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Самуэльссон — лицемер. Он больше всех ноет про Олимпиаду в Китае, но сам с удовольствием туда поедет
Появилось видео попытки перехвата ВМС США иранского танкера
1
2