Циципас считает, что не сможет пройти далеко на «Мастерсах» в США

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о целях на «Мастерсы» в США. Он вернется в тур после травмы плеча.

«Моя основная задача — подготовиться к грунтовому сезону. Я все еще восстанавливаюсь. Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти на «Мастерсах». Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал «Большого шлема» отличным результатом. Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться», — приводит слова Циципаса France24.

Первый «Мастерс» пройдет в Индиан-Уэльсе с 8 по 19 марта. Затем с 22 марта по 4 апреля пройдет турнир в Майами.