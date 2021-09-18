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Циципас рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за пандемии

12:14
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за пандемии коронавируса.

«Не представлял, что столкнусь с чем-то вроде пандемии. Сейчас я чувствую себя намного лучше в психологическом плане, но поначалу было совсем не так. Дело в адаптации. Когда ты адаптируешься к условиям, мозг и тело начинают приспосабливаться к новым условиям. У меня с этим было много проблем. Не думал, что пандемия настолько скажется на мне. Сейчас я спокоен, вижу свет в конце тоннеля. Приятно, что наконец-то есть решение, которое может сделать нашу жизнь лучше, дать доступ к вещам, которые приносят нам радость и удовольствие. Сейчас вижу хорошие перспективы и у нас, и у тура в целом», — приводит Tennishead слова Циципаса.

На минувшем US Open Циципас дошел до третьего круга, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

Дополнительная информация:

https://tennishead.net/stefanos-tsitsipas-struggled-a-lot-during-pandemic-but-insists-things-are-improving/

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Иван Торопцев все материалы автора

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