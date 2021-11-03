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Циципас рассказал, что у него уже давно проблемы с рукой

19:55
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свое снятие с турнира серии Masters в Париже из-за травмы.

Греческий теннисист в первом сете матча второго круга против Алексея Попырина при счете 2:4 отказался от продолжения борьбы из-за проблем с правым локтем.

«Это мера предосторожности перед следующим турниром, который для меня важнее всего. У меня уже давно есть проблемы с рукой, и я стараюсь ее беречь. Последние недели ситуация усугублялась. Предпочитаю не сообщать подробности о том, какая именно часть моей руки болит», — приводит слова теннисиста в Twitter журналист Лоренцо Эрколи.

Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет 14-21 ноября.

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