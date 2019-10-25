Циципас рассказал, что проводит эксперименты над некоторыми элементами своей игры

Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над Ричардасом Беранкисом во втором круге турнира в Базеле (6:7, 6:2, 6:4). Он отметил, что в настоящее время проводит эксперименты над своей игрой.

— Последние пару дней я экспериментирую с некоторыми элементами игры, — приводит пресс-служба ATP слова Циципаса. — Я знал, что по ходу матча могут быть спады, но сохранял спокойствие. Я знал, что играю в свой теннис, но пробую новые вещи, которые раньше не делал, и это принесло результат.

Я больше рисковал, играл активнее, чем обычно. По этой причине я ошибался чаще, чем обычно.