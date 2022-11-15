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Сегодня, 06:42

Циципас прокомментировал поражение от Джоковича в Итоговом турнире ATP

Сергей Разин
корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото AFP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в первом матче Итогового турнира ATP против серба Новака Джоковича (4:6, 6:7 (4:7).

«Конечно, очень помогает начать турнир с победы, потому что тогда у вас появляется еще две возможности, вместо того чтобы начинать с проигрыша и потом отыгрываться. Но я смотрю на вещи с положительной стороны. Я счастлив быть здесь. Если придут победы, я, очевидно, буду счастливее, у меня будет гораздо больше мотивации продолжать двигаться вперед. Самое главное, что я наслаждаюсь своим теннисом на этой неделе. Это мой приоритет номер один», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

В следующем матче Джокович 16 ноября встретится с Даниилом Медведевым, Циципас в этот же день сыграет против Андрея Рублева.

Новак Джокович
Стефанос Циципас
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