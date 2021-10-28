Циципас проиграл Тиафо во втором раунде турнира в Вене
28 октября, 23:32
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Вене (Австрия).
Следующем соперником американца станет аргентинец Диего Шварцман.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 3:6, 6:3, 6:4
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