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Циципас проиграл Тиафо во втором раунде турнира в Вене

28 октября, 23:32
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Вене (Австрия).

Следующем соперником американца станет аргентинец Диего Шварцман.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 3:6, 6:3, 6:4

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