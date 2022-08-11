Циципас проиграл 82-й ракетке мира на турнире в Монреале
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл во втором круге турнира в Монреале. В трех сетах он потерпел поражение от британца Джека Дрейпера.
Следующим соперником британского теннисиста будет француз Гаэль Монфис, который в упорной борьбе выиграл у американца Максима Кресси.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джек Дрейпер (Великобритания, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)
Гаэль Монфис (Франция, 17) — Максим Кресси (США) — 7:6 (12:10), 7:6 (8:6)
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