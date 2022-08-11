Циципас проиграл 82-й ракетке мира на турнире в Монреале

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл во втором круге турнира в Монреале. В трех сетах он потерпел поражение от британца Джека Дрейпера.

Следующим соперником британского теннисиста будет француз Гаэль Монфис, который в упорной борьбе выиграл у американца Максима Кресси.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джек Дрейпер (Великобритания, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Максим Кресси (США) — 7:6 (12:10), 7:6 (8:6)