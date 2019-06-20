Циципас продолжает борьбу на турнире в Лондоне, Андерсон выбыл

Грек Стефанос Циципас вышел в во второй круг турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил в двух сетах Кайла Эдмунда из Великобритании и сыграет с французом Жереми Шарди.
Во втором круге борьбу прекращает второй "сеяный" южноафриканец Кевин Андерсон, который уступил британцу Кэмерону Норри.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Жиль Симон (Франция) - Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - 6:1, 4:6, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 6:4, 6:4
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 7:5
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