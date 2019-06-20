Циципас продолжает борьбу на турнире в Лондоне, Андерсон выбыл

Грек Стефанос Циципас вышел в во второй круг турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил в двух сетах Кайла Эдмунда из Великобритании и сыграет с французом Жереми Шарди.

Во втором круге борьбу прекращает второй "сеяный" южноафриканец Кевин Андерсон, который уступил британцу Кэмерону Норри.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Жиль Симон (Франция) - Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - 6:1, 4:6, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 6:4, 6:4

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 7:5