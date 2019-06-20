15:23 | Теннис — ATP

Циципас продолжает борьбу на турнире в Лондоне, Андерсон выбыл

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Грек Стефанос Циципас вышел в во второй круг турнира в Лондоне. Первая ракетка турнира победил в двух сетах Кайла Эдмунда из Великобритании и сыграет с французом Жереми Шарди.

Во втором круге борьбу прекращает второй "сеяный" южноафриканец Кевин Андерсон, который уступил британцу Кэмерону Норри. 

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Fever-Tree Championships 

Призовой фонд 2 081 830 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Жиль Симон (Франция) - Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - 6:1, 4:6, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 6:4, 6:4

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/qeens/2019/1/5/

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