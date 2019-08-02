Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего раунда он обыграл австралийца Джордана Томпсона - 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
За выход в полуфинал Циципас сыграет против француза Бенуа Пэра.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:3, 7:6 (7:4)
Бенуа Пэр (Франция, 10) - Джон Изнер (США, 5) - 7:6 (7:3), 6:3
Норберт Гомбош (Словакия, LL) - Миомир Кецманович (Сербия) - 1:6, 6:3, 7:6 (7:4)
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