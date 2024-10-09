Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 октября, 11:14

Циципас после поражения от Медведева в турнире в Шанхае поспорил с судьей

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/8 финала турнира в Шанхае уступил россиянину Даниилу Медведеву (6:7 (3:7), 3:6).

После поражения Циципас обратился к судье матча Фергюсу Мерфи.

— Зачем ты так со мной поступаешь? (речь о предупреждении за затяжку времени. — Прим. «СЭ»)

— Часы запускаются автоматически.

— Я лучший в данном деле. Почему вы, ребята, так настроены против меня? Последние несколько месяцев были ужасными. Я не понимаю, что на вас нашло.

— Это ошибочное утверждение. Я не против тебя. Я вообще не настроен против кого-либо.

— Я никогда не видел, чтобы мои соперники получали предупреждения.

— Возможно, если бы ты смотрел больше матчей... Мы выносим много предупреждений...

— Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни в теннис не играл.

— Я играл в теннис, но не так хорошо, как ты.

— Кардио у тебя точно нет. Наверное, приходилось к сетке бежать после подачи. Теннис — физический вид спорта. И ты должен проявлять понимание. Мы же не в дартс играем.

В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Читайте также
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости