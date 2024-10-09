Циципас после поражения от Медведева в турнире в Шанхае поспорил с судьей

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/8 финала турнира в Шанхае уступил россиянину Даниилу Медведеву (6:7 (3:7), 3:6).

После поражения Циципас обратился к судье матча Фергюсу Мерфи.

— Зачем ты так со мной поступаешь? (речь о предупреждении за затяжку времени. — Прим. «СЭ»)

— Часы запускаются автоматически.

— Я лучший в данном деле. Почему вы, ребята, так настроены против меня? Последние несколько месяцев были ужасными. Я не понимаю, что на вас нашло.

— Это ошибочное утверждение. Я не против тебя. Я вообще не настроен против кого-либо.

— Я никогда не видел, чтобы мои соперники получали предупреждения.

— Возможно, если бы ты смотрел больше матчей... Мы выносим много предупреждений...

— Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни в теннис не играл.

— Я играл в теннис, но не так хорошо, как ты.

— Кардио у тебя точно нет. Наверное, приходилось к сетке бежать после подачи. Теннис — физический вид спорта. И ты должен проявлять понимание. Мы же не в дартс играем.

В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.