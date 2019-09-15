Циципас пока не намерен возвращаться в соцсети

Грек Стефанос Циципас отметил, что пока не собирается возвращаться в соцсети. По его словам, у него и так все хорошо.

Напомним, последнюю запись в Twitter греческий теннисист оставил 7 сентября: «Я ухожу, может, увидимся через месяц или год. Адьос, мучачос!». По словам Циципаса происходящее в соцсетях вызывает стресс и оказывает излишнее давление.

— Могу ли я передумать и вернуться в соцсети? Сейчас я об этом не думаю. Во первых, я заключил сделку с собой. К тому же до сих пор я доволен, как идут дела. Пока не хочу снова быть в социальных сетях, — приводит слова Циципаса Tennis World USA.