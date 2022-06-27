Циципас поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, Медведев и Рублев сохранили позиции

27 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию чемпионской гонки спортсменов.

Лидером гонки продолжает оставаться Рафаэль Надаль. Греческий теннисист Стефанос Циципас обошел Карлоса Алькараса и вышел на второе место. На четвертом — Каспер Рууд. Замыкает пятерку Александр Зверев.

Новак Джокович опустился с девятого на 10-е место в чемпионской гонке АТР.

Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку. Андрей Рублев занимает восьмое место.

Карен Хачанов расположился на 25-м месте, а Аслан Карацев поднялся с 60-го места на 58-е.

Чемпионская гонка АТР (27 июня):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3920

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2280

9 (11) Тейлор Фриц (США) — 2060

10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970

10 (14) Хуберт Хуркач (Польша) — 1890...

25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 945...

58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 535...

91 (89). Павел Котов (Россия) — 366