Циципас поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, Медведев и Рублев сохранили позиции
27 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию чемпионской гонки спортсменов.
Лидером гонки продолжает оставаться Рафаэль Надаль. Греческий теннисист Стефанос Циципас обошел Карлоса Алькараса и вышел на второе место. На четвертом — Каспер Рууд. Замыкает пятерку Александр Зверев.
Новак Джокович опустился с девятого на 10-е место в чемпионской гонке АТР.
Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку. Андрей Рублев занимает восьмое место.
Карен Хачанов расположился на 25-м месте, а Аслан Карацев поднялся с 60-го места на 58-е.
Чемпионская гонка АТР (27 июня):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3920
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2280
9 (11) Тейлор Фриц (США) — 2060
10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970
10 (14) Хуберт Хуркач (Польша) — 1890...
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 945...
58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 535...
91 (89). Павел Котов (Россия) — 366