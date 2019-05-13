Циципас поднялся на 7-е место в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP, который по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.

В первой тройке изменений не произошло. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с 9-го на 7-е место, хорват Мартин Чилич с 11-го на 10-е, австриец Доминик Тим с 5-го на 4-е, японец Кеи Нишикори - с 7-го на 6-е.

Немец Александр Зверев упал с 4-й на 5-ю строчку, Кевин Андерсон из ЮАР - с 6-й на 8-ю, аргентинец Хуан Мартин дель Потро - с 8-й на 9-ю.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев – 14-й.

Рейтинг ATP

Положение на 3 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12115 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5770;

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4845;

5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4745;

6 (7). Кеи Нишикори (Япония) - 3860;

7 (9). Стефанос Циципас (Греция) - 3790;

8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755;

9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145;

10 (11). Марин Чилич (Хорватия) - 3025...

13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2720;

14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

79 (86). Андрей Рублев (Россия) - 676.