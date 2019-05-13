Циципас поднялся на 7-е место в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP, который по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.
В первой тройке изменений не произошло. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с 9-го на 7-е место, хорват Мартин Чилич с 11-го на 10-е, австриец Доминик Тим с 5-го на 4-е, японец Кеи Нишикори - с 7-го на 6-е.
Немец Александр Зверев упал с 4-й на 5-ю строчку, Кевин Андерсон из ЮАР - с 6-й на 8-ю, аргентинец Хуан Мартин дель Потро - с 8-й на 9-ю.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев – 14-й.
Рейтинг ATP
Положение на 3 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12115 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5770;
4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4845;
5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4745;
6 (7). Кеи Нишикори (Япония) - 3860;
7 (9). Стефанос Циципас (Греция) - 3790;
8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755;
9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145;
10 (11). Марин Чилич (Хорватия) - 3025...
13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2720;
14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
79 (86). Андрей Рублев (Россия) - 676.