Циципас: «Любви к теннису покорны все возрасты»

11-я ракетка мира Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, в чем заключается красота тенниса.

«Чем красив теннис? Это спорт на всю жизнь. Любви к теннису покорны все возрасты, от юниоров до ветеранов», — написал грек в своих соцсетях.

25-летний Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года, финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023). Всего за карьеру он выиграл 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде).

Самая высокая позиция Циципаса за карьеру в мировом рейтинге одиночного разряда — четвертая строчка, которую он занимал в 2021 и 2022 годах.