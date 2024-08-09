Циципас поблагодарил своего отца за тренерское сотрудничество

Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил, что больше не будет тренироваться под руководством своего отца Апостолоса Циципаса.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мое тренерское сотрудничество с отцом подошло к концу. Я предпочитаю, чтобы он был со мной только в роли отца. В течение последних нескольких лет он пытался тренировать меня, правильно воспитать и дать мне знания и мудрость как на корте, так и за его пределами. Я благодарен ему за это. Благодарю его за жертвы, боль и страдания, которые он перенес, чтобы добиться успеха», — написал Циципас в своих соцсетях.

Спортсмен отметил, что считает успешным сотрудничество со своим отцом. По словам грека, Апостолос продолжит путешествовать с ним, чтобы помогать ему за пределами корта.

В четверг, 8 августа, после поражения от 576-й ракетки мира Кеи Нисикори из Японии во втором раунде турнира в Монреале Циципас раскритиковал своего отца и заявил, что заслуживает тренера, который слушает и слышит его.