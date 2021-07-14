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Циципас победил Кепфера во втором круге турнира в Гамбурге

20:56
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Грек Стефанос Циципас преодолел барьер второго круга теннисного турнира в Гамбурге. В двух сетах он победил Доминика Кепфера из Германии — 7:6, 6:3.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (7:2), 6:3

Ласло Джере (Сербия) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — 7:6 (7:1), 6:1

Филип Краинович (Сербия, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 7:5, 4:6, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора

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