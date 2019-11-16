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Циципас победил Федерера в полуфинале итогового турнира

19:21
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Грек Стефанос Циципас в полуфинале итогового турнира ATP в двух сетах победил швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале встретятся Доминик Тим (Австрия) и Александр Зверев (Германия).

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2019/

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