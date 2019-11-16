Циципас победил Федерера в полуфинале итогового турнира
19:21
Грек Стефанос Циципас в полуфинале итогового турнира ATP в двух сетах победил швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4.
Во втором полуфинале встретятся Доминик Тим (Австрия) и Александр Зверев (Германия).
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...