Циципас победил Эванса во втором круге «Мастерса» в Париже

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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил представителя Великобритании во втором круге теннисного турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Корантен Муте (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 6:4