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Циципас победил Оже-Альяссима в финале турнира в Дубае

Руслан Минаев
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Грек Стефанос Циципас стал победителем турнира серии ATP 500 в Дубае.

11-я ракетка мира в матче за трофей победил канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 29 минут.

Оже-Альяссим проиграл второй финал подряд — 21 февраля он уступил россиянину Андрею Рублеву в финале турнира в Дохе.

26-летний Циципас выиграл 12-й турнир ATP и первый с апреля 2024-го. Всего грек сыграл в 30-м финале в карьере.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 237 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:3

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Теннис
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
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