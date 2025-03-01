Циципас победил Оже-Альяссима в финале турнира в Дубае

Грек Стефанос Циципас стал победителем турнира серии ATP 500 в Дубае.

11-я ракетка мира в матче за трофей победил канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 29 минут.

Оже-Альяссим проиграл второй финал подряд — 21 февраля он уступил россиянину Андрею Рублеву в финале турнира в Дохе.

26-летний Циципас выиграл 12-й турнир ATP и первый с апреля 2024-го. Всего грек сыграл в 30-м финале в карьере.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 237 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:3