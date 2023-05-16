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16 мая, 15:34

Циципас обыграл Сонего и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Мария Гусева
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Циципас сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Сонего 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 18) — Фрэнсис Тиафо (США, 12).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3)

Теннис
Стефанос Циципас
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