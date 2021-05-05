Циципас обыграл Пэра во втором раунде турнира в Мадриде
23:07
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Бенуа Пэра (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Мадриде (Испания). В следующем круге его соперником станет норвежец Каспер Рууд.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия) — Йошихито Нишиока (Япония, LL) — 6:1, 6:2
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