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Циципас обыграл Пэра во втором раунде турнира в Мадриде

23:07
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Бенуа Пэра (6:1, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Мадриде (Испания). В следующем круге его соперником станет норвежец Каспер Рууд.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия) — Йошихито Нишиока (Япония, LL) — 6:1, 6:2

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