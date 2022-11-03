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3 ноября, 23:29

Циципас обыграл Муте и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Париже обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 7:6, (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету грека 3 эйса и один реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Томми Пол (США).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)

Стефанос Циципас
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