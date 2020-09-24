Циципас обыграл Куэваса во втором раунде турнира в Гамбурге

В матче второго раунда турнира АТР в Гамбурге (Германия) греческий теннисист Стефанос Циципас победил уругвайца Пабло Куэваса (7:5, 6:4).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В четвертьфинале соперником грека станет серб Душан Лайович, обыгравший россиянина Карена Хачанова (6:1, 6:2).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 7:5, 6:4