Циципас обыграл Куэваса во втором раунде турнира в Гамбурге
17:00
В матче второго раунда турнира АТР в Гамбурге (Германия) греческий теннисист Стефанос Циципас победил уругвайца Пабло Куэваса (7:5, 6:4).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В четвертьфинале соперником грека станет серб Душан Лайович, обыгравший россиянина Карена Хачанова (6:1, 6:2).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 7:5, 6:4