Циципас обыграл Хуркача в первом раунде турнира в Роттердаме
11 февраля 2020, 23:55
В первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия) греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:7(2:7), 6:3, 6:1).
Матч продолжался два часа и восемь минут. В следующем раунде соперником грека станет словенец Альяж Бедене.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петрос Циципас (Греция, 2) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:7(2:7), 6:3, 6:1
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