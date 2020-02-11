Циципас обыграл Хуркача в первом раунде турнира в Роттердаме

В первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия) греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:7(2:7), 6:3, 6:1).

Матч продолжался два часа и восемь минут. В следующем раунде соперником грека станет словенец Альяж Бедене.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петрос Циципас (Греция, 2) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:7(2:7), 6:3, 6:1