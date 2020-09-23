Циципас обыграл Эванса в первом раунде турнира в Гамбурге

В первом раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия) греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл британца Дэниэла Эванса (6:3, 6:1). В следующем круге его соперником станет уругваец Пабло Куэвас.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока

Второй круг

Кристиан Гарин (Чили) — Янник Ханфманн (Германия, WC) — 6:2, 7:6 (7:3)