Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира в Дубае

Грек Стефанос Циципас вышел в финале турнира в Дубае. В полуфинальном матче второй номер «посева» за 1 час 23 минуты одолел Дэниэла Эванса из Великобритании.

В финале соперником Циципаса станет победитель игры между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и Гаэлем Монфисом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:3