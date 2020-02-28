Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира в Дубае
18:09
Грек Стефанос Циципас вышел в финале турнира в Дубае. В полуфинальном матче второй номер «посева» за 1 час 23 минуты одолел Дэниэла Эванса из Великобритании.
В финале соперником Циципаса станет победитель игры между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и Гаэлем Монфисом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:3
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