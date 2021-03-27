Циципас обыграл Джумхура во втором раунде турнира в Майами
20:50
В матче второго раунда турнира АТР в Майами (США) греческий теннисист Стефанос Циципас победил боснийца Дамира Джумхура (6:1, 6:4).
Матч продолжался один час и 10 минут. В следующем раунде Циципас сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) — Альяж Бедене (Словения).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 6:4
Лоренцо Сонего (Италия, 24) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 6:4, 7:6 (7:5)
Милош Раонич (Канада, 12) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:1
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