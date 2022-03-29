Циципас обыграл Де Минаура в третьем круге турнира в Майами
Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Майами обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Грек сделал 8 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 7.
В 1/8 финала Циципас встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 25) — 6:4, 6:3
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