Циципас обыграл Давидовича Фокину в первом раунде турнира в Роттердаме
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил испанца Алехандро Давидовича Фокину (7:5, 6:7 (1:7), 6:4) в матче первого раунда турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).
Матч продолжался два часа и 36 минут. В следующем раунде грек сыграет с победителем пары Ллойд Харрис (ЮАР) — Илья Ивашко (Белоруссия).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 6:7 (1:7), 6:4
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