Циципас обыграл Давидовича Фокину в первом раунде турнира в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил испанца Алехандро Давидовича Фокину (7:5, 6:7 (1:7), 6:4) в матче первого раунда турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался два часа и 36 минут. В следующем раунде грек сыграет с победителем пары Ллойд Харрис (ЮАР) — Илья Ивашко (Белоруссия).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 6:7 (1:7), 6:4