Циципас обыграл Нисикори в Шанхае и одержал 200-ю победу на харде
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил японца Кея Нисикори во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу 12-й ракетки мира.
Эта победа стала 200-й на харде для 26-летнего грека. Циципас — первый теннисист, родившийся в 1998 году или позже, который достиг данной отметки.
В следующем раунде турнира в Шанхае спортсмен из Греции сыграет против Александра Мюллера из Франции.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 10) — Кеи Нисикори (Япония, WC) — 7:6 (8:6), 6:4
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