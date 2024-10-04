Циципас обыграл Нисикори в Шанхае и одержал 200-ю победу на харде

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил японца Кея Нисикори во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу 12-й ракетки мира.

Эта победа стала 200-й на харде для 26-летнего грека. Циципас — первый теннисист, родившийся в 1998 году или позже, который достиг данной отметки.

В следующем раунде турнира в Шанхае спортсмен из Греции сыграет против Александра Мюллера из Франции.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 10) — Кеи Нисикори (Япония, WC) — 7:6 (8:6), 6:4