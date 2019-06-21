Циципас не смог выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Лондоне. В четвертьфинальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса – 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Соперником канадского теннисиста в полуфинале будет победитель встречи Фелисиано Лопес (Испания) - Милош Раонич (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Стефанос Циципас (Греция, 1) – 7:5, 6:2