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Циципас не смог выйти в 1/4 финала турнира в Роттердаме

18:40
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Грек Стефанос Циципас уступил Альяжу Бедене из Словении в матче второго круга турнира в Роттердаме — 5:7, 4:6. Их матч продолжался 1 час 32 минуты.

В 1/4 финала турнира Бедене сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Альяж Бедене (Словения) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 7:5, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2020/1/6/

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