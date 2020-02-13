Циципас не смог выйти в 1/4 финала турнира в Роттердаме
18:40
Грек Стефанос Циципас уступил Альяжу Бедене из Словении в матче второго круга турнира в Роттердаме — 5:7, 4:6. Их матч продолжался 1 час 32 минуты.
В 1/4 финала турнира Бедене сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Альяж Бедене (Словения) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 7:5, 6:4
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