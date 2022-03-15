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Сегодня, 11:14

Циципас о раннем вылете в Индиан-Уэллсе: «Честно говоря, я не сильно расстроился»

Циципас не расстроился после вылета из турнира в в Индиан-Уэллсе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой ранний вылет из турнира в Индиан-Уэллс. Пятая ракетка мира в трех сетах проиграл несеянному на турнире американцу Дженсону Бруксби (1:6 6:3 6:2).

«Честно говоря я не сильно расстроился. Я многого хочу добиться в этом сезоне. Посмотрим чего смогу достичь. Не вижу ничего страшного», — цитирует Циципаса Reuters.

Сегодня из турнира вылетел россиянин Даниил Медведев, проиграв французу Гаэлю Монфису.

Теннис
Стефанос Циципас
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