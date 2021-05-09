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Циципас назвал Медведева любимым российским теннисистом

17:18
Стефанос Циципас. Фото Instagram
Стефанос Циципас. Фото Instagram
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о любимых теннисистах в преддверии «Мастерса» в Риме.

«Кто мой любимый теннисист? Стефанос Циципас. Кто из итальянских игроков нравится больше? Пожалуй, Фабио Фоньини. 

А кто же мой любимый российский теннисист? Даниил Медведев», - сказал Циципас во время прямого эфира в Instagram турнира.

 

Циципас - победитель шести турниров ATP в одиночном разряде и полуфиналист двух турниров Большого шлема.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 16 мая.

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