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Циципас проиграл Меджедовичу в первом круге турнира в Дохе

Руслан Минаев
Хамад Меджедович.
Фото Reuters

Серб Хамад Меджедович вышел во второй круг турнира серии ATP 500 в Дохе.

73-я ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом круге — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 45 минут.

Во втором круге Меджедович сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хамад Меджедович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5)

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Стефанос Циципас
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