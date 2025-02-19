Циципас проиграл Меджедовичу в первом круге турнира в Дохе
Серб Хамад Меджедович вышел во второй круг турнира серии ATP 500 в Дохе.
73-я ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом круге — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 45 минут.
Во втором круге Меджедович сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хамад Меджедович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5)
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