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9 октября, 10:09

Медведев победил Циципаса и сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Шанхае

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира в Шанхае обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 28-летнего россиянина 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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