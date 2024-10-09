Медведев победил Циципаса и сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира в Шанхае обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 28-летнего россиянина 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — 7:6 (7:3), 6:3
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