Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Цинциннати
Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.
29-я ракетка мира во втором круге победил венгра Фабиана Марожана — 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час 25 минут.
Следующий соперник Циципаса — Бенжамен Бонзи (Франция).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 25) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6 (7:3), 6:2
Новости