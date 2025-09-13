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13 сентября 2025, 20:39

Циципас о переезде Джоковича в Грецию: «Надеюсь, мы станем соседями»

Руслан Минаев

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал переезд серба Новака Джоковича в пригород Афин.

«Надеюсь, мы станем соседями и сможем вместе тренироваться», — цитирует Циципаса Tennisuptodate.

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10 сентября стало известно о переезде Джоковича в Грецию. 38-летний спортсмен арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин, где будет проживать на постоянной основе. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник Джокович появился в одном из теннисных клубов Афин.

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Теннис
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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