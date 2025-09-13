Циципас о переезде Джоковича в Грецию: «Надеюсь, мы станем соседями»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал переезд серба Новака Джоковича в пригород Афин.

«Надеюсь, мы станем соседями и сможем вместе тренироваться», — цитирует Циципаса Tennisuptodate.

10 сентября стало известно о переезде Джоковича в Грецию. 38-летний спортсмен арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин, где будет проживать на постоянной основе. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник Джокович появился в одном из теннисных клубов Афин.