Циципас хотел бы стать величайшим игроком всех времен

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который стал победителем Bтогового турнира ATP, рассказал, каким образом хотел бы запомниться в истории.

— Экс-первая ракетка мира или, что еще лучше, величайший игрок всех времен, — цитирует грека Sports Oclock. — В последние месяцы я много работал, как на корте, так и в спортзале. Вот почему полностью изменил свою диету. Могу сказать, что полностью привержен достижению самых высоких целей. Стал более последовательным, делаю меньше ошибок. Я не такой сумасшедший, как в прошлом. Моя игра стала более эффективной. Также стал умнее, узнал, что всегда лучше играю под давлением

Сейчас я наслаждаюсь гораздо большим вниманием в Греции, чем в прошлом году. Если буду продолжать в том же духе, этот вид спорта станет очень популярным в моей стране. Счастлив и горжусь тем, что являюсь послом тенниса. Я мечтал стать звездой футбола, но рад, что выбрал теннис.