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Циципас победил Берреттини и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Алексей Михайлов

Грек Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира серии ATP 500 в Дубае.

11-я ракетка мира победил в 1/4 финала итальянца Маттео Берреттини в трех сетах — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4. Матч длился 1 час 59 минут.

Циципас за выход в финал турнира в ОАЭ встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром, который в трех сетах выбил россиянина Даниила Медведева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 237 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4

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Маттео Берреттини
Стефанос Циципас
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