Белуччи победил Циципаса и стал полуфиналистом турнира в Роттердаме
Итальянец Маттиа Белуччи вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.
92-я ракетка мира в 1/4 финала победил грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 20 минут.
За выход в финал Белуччи, который во втором круге выбил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (6:8), 6:3), сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 6, WC) — 6:4, 6:2
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