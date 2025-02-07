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7 февраля 2025, 18:25

Белуччи победил Циципаса и стал полуфиналистом турнира в Роттердаме

Руслан Минаев

Итальянец Маттиа Белуччи вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.

92-я ракетка мира в 1/4 финала победил грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 20 минут.

За выход в финал Белуччи, который во втором круге выбил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (6:8), 6:3), сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 6, WC) — 6:4, 6:2

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Теннис
Стефанос Циципас
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