Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:48

Котов вышел во второй круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Пекине обыграл китайца Чжоу Йи со счетом 1:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 25-летнего россиянина 2 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Котов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 1:6, 6:3, 7:5

Павел Котов
Читайте также
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Футболисты из России ярко проявили себя в Европе и США
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости