Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае
Китаец Чжан Чжичжэнь обыграл американца Брэндона Накашиму в третьем круге «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.
Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае. Следующим его соперником станет Хуберт Хуркач (Польша).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:2), 6:2
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