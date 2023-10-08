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Сегодня, 18:11

Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китаец Чжан Чжичжэнь обыграл американца Брэндона Накашиму в третьем круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае. Следующим его соперником станет Хуберт Хуркач (Польша).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
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