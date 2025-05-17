Чжичжэнь снялся с «Ролан Гаррос»

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь, занимающий 55-е место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире «Ролан Гаррос» — 2025 из-за травмы колена. Его место в турнирной сетке займет итальянец Лука Нарди.

Чжичжэнь не выступает с турнира «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы. В первом круге он уступил канадцу Габриэлю Диалло со счетом 6:2, 2:6, 6:7 (7:9). Лучшим результатом китайца в этом сезоне стал выход в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция).

Турнир «Ролан Гаррос» — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион — третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева.