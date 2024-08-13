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Рублев сыграет с Чжичжэнем во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стал известен соперник российского теннисистка Андрея Рублева во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

Россиянин сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнем, который на старте турнира победил француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Счет в личных встречах Рублева и Чжичжэня 2-0 в пользу 6-й ракетки мира.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Андрей Рублев
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