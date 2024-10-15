Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:28

Карацев обыграл Чжана и вышел во второй круг турнира в Алма-Ате

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Алма-Ате обыграл китайца Чжана Чжичжэня со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 31-летнего россиянина 13 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — 6:4, 7:6 (7:2)

Аслан Карацев
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости